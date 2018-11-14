В издательстве «Башкортостан» заменили конкурсного управляющего
Им стал член СРО «Евросиб».
Кредиторы крупнейшего издательства ГУП «Издательство Башкортостан» заменили конкурсного управляющего предприятия, сообщает «Коммерсантъ-Уфа». Управляющим стал член СРО «Евросиб» Антон Даниленко – его кандидатура была одобрена еще 8 ноября.
Рассматривались кандидатуры управляющих и из других СРО, таких как «Развития», «Южный Урал» и «Северная столица». С июля 2018 года конкурсным управляющим предприятия была представитель «Северной столицы» Зайтуна Ахияртдинова. В октябре она написала заявление о сложении этих полномочий.
За представителя «Развития» проголосовал второй крупнейший кредитор — ВТБ. Выбор «Евросиба» обеспечила позиция крупнейшего кредитора издательства - госинвесткомпании «Региональный фонд».
Напомним, ранее врио главы республики Радий Хабиров возмутился ситуацией, сложившейся вокруг издательского дома. Он дал указание подготовить варианты спасения предприятия до завтра, 15 ноября, и призвал к ответу членов правительства, имеющих отношение к процедуре банкротства издательства «Башкортостан». Жесткий разговор на эту тему состоялся во второй части заседания правительства накануне, 15 октября.