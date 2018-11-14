В Башкирии призвали глав районов теснее работать со студентами-"целевиками"

Сегодня, 14 ноября, в Уфе состоялся круглый стол на тему совершенствования системы подготовки и переподготовки кадров для сферы здравоохранения. В ходе мероприятия поднимались вопросы качества подготовки выпускников образовательных учреждений медицинского профиля, обеспечения непрерывности образования медицинских работников, повышения их квалификации, организации дополнительного профессионального образования специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием, привлечения медицинских кадров в организации здравоохранения отдельных муниципалитетов республики.

Ректор БГМУ Валентин Павлов призвал глав районов теснее работать со студентами-целевиками и не упускать из виду их проблемы. По его словам, студент-“целевик”, не чувствующий поддержку района в ходе обучения в вузе, не имеет желания возвращаться туда после окончания учебы.

Глава Стерлибашевского района Фанур Туктаров объяснил Медиакорсети, что в деле районы больше работают уже с выпускниками вузов, а не студентами.

- Для молодых специалистов, вернувшихся в район, мы создаем все возможные условия труда. Средняя зарплата врачей по нашему району составляет 58 тысяч рублей. Молодые специалисты первый год работы получают 28 тысяч рублей, через два года эта сумма равняется 35 тысяч рублей. Средняя зарплата медперсонала составляет 24 600 рублей, - говорит он.

По его словам, молодым специалистам в районе выделяется земельный участок, служебное жилье. “Мы помогаем стройматериалами при строительстве частного дома, - говорит глава. - Социальная инфраструктура района развита: они могут пользоваться услугами физкультурно-оздоровительных комплексов, детских садов, школ и т.д.”

По словам Фанура Туктарова, единственное, на что они не могут влиять - зарплата медиков, работающих в ФАПах, так как они не находятся в ведение муниципалитетов.

- И то мы умудряемся им помогать: ремонтируем здания ФАПов, - рассказывает глава Стерлибашевского района.

Отметим, несмотря на активную поддержку молодых специалистов, многие из "целевиков" не задерживаются в Стерлибашевском районе, как и, впрочем, в других сельских районах республики. "Многие из них, отработав необходимое количество времени, уезжают в Стерлитамак или в Уфу", подчеркнул собеседник.

Что касается студентов-целевиков, по словам Фанура Туктарова, администрациям районов не объяснили возможности и способы работы с ними. После круглого стола он намерен вновь пересмотреть бюджет района. "Я считаю, что мы должны выделить 1-1,5 млн для поддержки студентов, не только медиков, но и других вузов. Эти средства уйдут на дополнительную стипендию от района, а также на подъемные для молодых специалистов", сообщил он корреспонденту Медиакорсети.