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В Башкирии призвали глав районов теснее работать со студентами-"целевиками"
Сюжеты:
Уфалогия: ТранспортВласть без цензурыБолеем за наших
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В Башкирии призвали глав районов теснее работать со студентами-"целевиками"

Сегодня, 15:35ОбществоМинзаля АскароваФото: Минзаля Аскарова/ mkset.ru
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