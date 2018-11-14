В Башкирии осудят бывшего оперативника, вымогавшего деньги у подследственного

В Нефтекамске межрайонный следственный отдел следкома завершил расследование уголовного дела, возбужденного по материалам, представленным Управления ФСБ. Обвиняемым выступает 32-летний бывший оперуполномоченный нефтекамского отдела полиции. Ему вменяется в вину совершение мошенничества, совершенного с использованием своего служебного положения.

Как следует из материалов дела, в сентябре 2017 года этот полицейский, зная о расследовании уголовного дела по факту хищения денег с банковских карт, доставил в отдел полиции совместно с коллегой 28-летнего горожанина и сообщил ему, что установлена его причастность к совершенному хищению. Оперативник пообещал, что в отношении него будет возбуждено уголовное дело, если он не возместит материальный ущерб в размере 122 тыс. рублей.

Подозреваемый мужчина, опасаясь уголовного преследования, согласился и передал оговоренную сумму злоумышленнику, который распорядился деньгами по своему усмотрению. Однако инцидент стал известен правоохранительным органам и попал в разработку ФСБ.

По результатам служебной проверки сотрудник полиции был уволен за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. В ходе следствия он признал вину в совершенном преступлении.

Кстати, выяснилось, что ранее бывший полицейский уже был осужден за совершение трех аналогичных преступлений, суд приговорил его к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.