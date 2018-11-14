В Башкирии обманутым дольщикам окажут бесплатную юридическую помощь
Оказывать помощь будет Государственное юридическое бюро РБ.
На ближайшем пленарном заседании в Курултае депутаты рассмотрят проект закона «О внесении дополнений в отдельные законодательные акты Республики Башкортостан», предполагающий установление такой меры поддержки в отношении граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков, как оказание бесплатной юридической помощи, сообщили в пресс-службе Госсобрания республики.
Оказывать помощь будет Государственное юридическое бюро РБ.
На территории Башкирии около двух тысяч человек потеряли свои деньги на строительстве многоквартирных домов. Основная часть проблемных объектов находится в Уфе, Стерлитамаке, Иглинском районе. Долгострои есть также в Нефтекамске, Благовещенске, Уфимском, Гафурийском, Кармаскалинском районах. Официально пострадавших около двух тысяч человек по всей республике.
Обманутые дольщики регулярно сталкиваются с большим количеством юридических затруднений при реализации своих прав, их разрешение требует соответствующей профессиональной квалификации. Большинство дольщиков просто не в состоянии самостоятельно решить эти проблемы и отстоять свои права. С учетом высокой социальной остроты обозначенной проблемы целесообразно обеспечить бесплатную юридическую поддержку данной категории гражданпрокомментировал председатель госсобрания РБ Константин Толкачев.
Напомним, прокуратура выявила случаи нарушения закона при ведении реестра пострадавших граждан, факты привлечения средств граждан на строительство по непредусмотренным законом схемам, строительства многоквартирных домов с отступлением от проектной документации, введения в эксплуатацию многоквартирных домов, не пригодных для проживания, и другие нарушения.