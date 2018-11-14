В Башкирии обманутым дольщикам окажут бесплатную юридическую помощь

На ближайшем пленарном заседании в Курултае депутаты рассмотрят проект закона «О внесении дополнений в отдельные законодательные акты Республики Башкортостан», предполагающий установление такой меры поддержки в отношении граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков, как оказание бесплатной юридической помощи, сообщили в пресс-службе Госсобрания республики.

Оказывать помощь будет Государственное юридическое бюро РБ.

На территории Башкирии около двух тысяч человек потеряли свои деньги на строительстве многоквартирных домов. Основная часть проблемных объектов находится в Уфе, Стерлитамаке, Иглинском районе. Долгострои есть также в Нефтекамске, Благовещенске, Уфимском, Гафурийском, Кармаскалинском районах. Официально пострадавших около двух тысяч человек по всей республике.

Обманутые дольщики регулярно сталкиваются с большим количеством юридических затруднений при реализации своих прав, их разрешение требует соответствующей профессиональной квалификации. Большинство дольщиков просто не в состоянии самостоятельно решить эти проблемы и отстоять свои права. С учетом высокой социальной остроты обозначенной проблемы целесообразно обеспечить бесплатную юридическую поддержку данной категории гражданпрокомментировал председатель госсобрания РБ Константин Толкачев.