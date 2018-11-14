Уфимский аэропорт не назовут в честь сына экс-главы Башкирии

В шорт-листе фамилий выдающихся сыновей и дочерей Республики Башкирии, которыми может быть назван международный аэропорт «Уфа», несмотря на усилия «независимых общественников», контролируемых окружением экс-главы региона Муртазы Рахимова, не оказалось имени его единственного сына. Именем Урала Муртазаевича уже назван богатейший благотворительный фонд — БФ «Урал», в котором было аккумулировано до 2 млрд евро, вырученных за продажу Башнефтезаводов. Им де-юре пока распоряжается 85-летний экс-президент Республики Башкирия Муртаза Рахимов, за влияние на которого в его окружении и среди членов его семьи развернулась ожесточенная конкурентная борьба.

Условия народного голосования по присвоению великого имени аэропорту, предполагают участие в заочном соревновании реальных исторических лиц, выходцев из региона, внесших большой положительный вклад в его развитие и процветание, но, тем не менее, рядом общественных организаций и СМИ республики была проведена кампания за присвоение уфимскому аэропорту имени Урала Рахимова под видом Урал-Батыра — героя башкирского народного эпоса.

Кампания не увенчалась успехом, в шорт-лист попали фамилии исторических лиц, прославивших Башкирию: дважды героя Советского Союза, летчика-истребителя Мусы Гареева, народного поэта Башкортостана Мустая Карима, и участника Пугачевского восстания, поэта и национального героя Салавата Юлаева.

Пр мнению аналитика Экспертного центра региональной политики Сергея Сперанского, внесение в повестку дня Урала-батыра в этом конкурсе также обоснованно, как включение Ильи Муромца, Алёши Поповича или Добрыни Никитича. Ни для кого в республике Башкирия не секрет, что когда «рахимовские» структуры продвигают имя Урал-Батыра, всегда имеют в виду Урала Муртазовича Рахимова, единственного сына экс-главы Башкирии, который находится в эмиграции после возбуждения ряда резонансных уголовных дел и продажи крупных нефтяных активов.

Средства в фонде «Урал» остались в управлении Рахимовых с жестким условием, что они не будут использованы на политические цели, поддержку националистических группировок и нарушение сложившегося в республике баланса.

Имя Урала Рахимова всплывало в показаниях сенатора Игоря Изместьева, который пожизненно находится в местах лишения свободы по делу о «кингиссепской» банде киллеров, совершавших жестокие убийства и взрывы.