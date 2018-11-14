Рынок отходов в Башкирии: До конца обсуждения территориальной схемы осталось два дня

На официальном портале по обсуждению проектов нормативно-правовых актов заканчивается обсуждение проекта Территориальной схемы по обращению с отходами на территории Республики Башкортостан. Осталось два дня, но еще можно принять участие в обсуждении этого важного документа, обращает внимание эколог-общественник Геннадий Безносиков.

- После принятия этого документа в дальнейшем в тех местах, где планируют новые полигоны или сортировочные комплексы, потом будет поздно махать руками и говорить, что это нецелесообразно, - пояснил Геннадий Безносиков. - Например, если в нашем районе уже есть полигон и собираются строить второй, то может получиться так, что и тот, и другой станут банкротами. Поэтому лучше сегодня высказать свои предложения.