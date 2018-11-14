Поставки продукции двух российских предприятий в страны ЕАЭС приостановлены

В продукции животного происхождения данных российских предприятий выявлено содержание ДНК ингредиентов, которые не были заявлены изготовителем. Об этом пишет RNS.

Эксперты Россельхознадзора нашли в мясных консервах серьезные несоответствия. Подобное произошло уже во второй раз. По закону надзорный орган обязан временно запретить «Калининградскому тарному комбинату» и «Балтрыбтеху» экспортировать свои товары за границу.