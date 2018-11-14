Депутат предложил заменить тело Ленина в Мавзолее копией
Депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил убрать из Мавзолея останки Владимира Ленина и похоронить их, а вместо них разместить копию тела вождя пролетариата. Такую инициативу парламентарий направил в правительство РФ.
Петров хочет, чтобы правительство собрало специальную комиссию, которая решит, что делать с телом Ленина. Об этом пишет газета «Известия».
По мнению депутата, останки вождя пролетариата нужно похоронить, так как именно этого и хотел Ленин в завещании. Петров предложил устроить прощальную траурную процессию в 2024 году, когда исполнится 100 лет со дня смерти советского политика. Парламентарий считает, что в Мавзолее нужно положить точную восковую или резино-полимерную копию тела революционера.
Инициатива направлена на то, чтобы сэкономить средства, которые тратятся на проведение дорогостоящих процедур по поддержанию тела Владимира Ленина в надлежащем виде, сказал Петров.
Резко против захоронения тела Ленина выступает лидер КПРФ Геннадий Зюганов.