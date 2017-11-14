В Уфе вспомнили про Великую российскую революцию

Научно-практический круглый стол прошел на территории ВДНХ Экспо.

Сегодня в Уфе прошел научно-практический круглый стол «Как началась и закончилась Великая российская революция: исторические итоги и последствия». На него пришли в основном студенты, для которых на втором этаже выставочного центра ВДНХ Экспо были расставлены около двух сотен стульев.

Модератором круглого стола стал Сергей Лаврентьев, многим знакомый как бывший ректор БАГСУ.

- Есть люди в зале, кого насильно привели? – первым делом поинтересовался он. – Если есть, мы вас освобождаем, уходите.

Зал был полон, стульев хватило не всем, но желающих уйти видно не было.

Круглый стол вначале «благословил» на хорошую работу начальник управления по общественно-политическому развитию администрации главы Башкирии Даниль Азаматов.

- Наша задача – сделать Россию комфортной, безопасной территорией, образцом мирного сосуществования граждан и народов, - завершил он свою речь, видимо, предостерегая от увлечения революционными идеями.

Зато следующий выступающий напомнил о некоторых исторических местах в Уфе, связанных с революцией. Так, на перекрестке улиц Пушкина и Карла Маркса до сих пор сохранился дом Костериных, где вначале располагался штаб Колчака, а потом штаб 25-й Чапаевской дивизии. А в Доме офицеров (на улице Коммунистической) какое-то время находилось Временное правительство. Хотя таблички об этом на здании нет.

- Про штаб чапаевской дивизии знают многие, а то, что раньше этот дом имел собственника (Молло) – уже нет, - заметил Сергей Лаврентьев, говоря о том, что у революции была и эта сторона медали.

Директор Санкт-Петербургского института истории РАН Николай Смирнов посоветовал бережнее относиться к исторической правде. Он привел в пример два фильма, которые недавно прошли на федеральных телеканалах.

- В одном фильме («Троцкий») Парвус немецкие деньги передает Троцкому, а в другом («Демон революции) – Ленину, - заметил историк. – Возникает вопрос, а кому на самом деле передали деньги? На самом деле, это миф. И российские, и зарубежные ученые уже давно опровергли этот миф - о том, что русскую революцию большевики сделали на немецкие деньги.

И передал свое восхищение мультимедийным историческим парком, который расположился здесь же этажом ниже.