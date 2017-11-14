В Башкирию пришел дождливый циклон

Сегодня весь день в регионе будет дождливо и туманно.

Сегодня, 14 ноября, по Башкирии и в Уфе весь день будет сокращаться пасмурная погода. Осадки будут весь день, при похолодании дождь превратится в снег. На дорогах возможна гололедица.

Скорость ветра достигнет 5 метров в секунду. Температура воздуха днем от минус 1 градуса до плюс 4 градусов.