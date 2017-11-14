В Башкирии закрыли сайты, продававшие леопардов, степных орлов и сапсанов
Сегодня, 10:39ОбществоНадежда Валитова
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Все эти животные занесены в Красную книгу.
Благодаря прокурорскому вмешательству на территории республики пресекли деятельность 10 сайтов, торговавших редкими животными. На них можно было приобрести леопарда, сапсана и степного орла, - все они находятся под охраной государства.
«Учитывая, что законодательство запрещает распространять информацию, за которую предусмотрена уголовная ответственность, прокурор района обратился в суд с требованием признать сведения, размещенные на интернет-ресурсах, запрещенными к распространению», – комментируют в ведомстве.
Суд удовлетворил требования прокуратуры. В настоящее время блокировкой сайтов занимается Управления Роскомнадзора РФ по РБ.
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