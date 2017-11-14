Родных скульптора памятника Салавату Юлаеву так и не пригласили в Уфу

В эту пятницу, 17 ноября, - 50-ая годовщина со дня установки памятника Салавату Юлаеву в Уфе. Сообщив об этом событии сегодня на оперативке в мэрии, Ирек Ялалов вспомнил, как ремонтировал этот памятник в середине нулевых годов.

На оперативке в мэрии сегодня чиновникам показали видео из архива семьи скульптора памятника Сосланбека Тавасиева, ранее размещенное на сайте ИА Медиакорсеть.

Глава администрации Уфы Ирек Ялалов также отметил, что в середине нулевых годов ему "посчастливилось" осуществлять капитальный ремонт памятника. Он рассказал чиновникам, что в коне скульптуры есть люк, через который можно попасть внутрь. Оттуда, по словам Ялалова, велось укрепление памятника. Сегодня объект находится на балансе города: муниципалит занимается его содержанием, поддержанием в надлежащем виде.

Ирек Ялалов также подчеркнул важность памятника для республики и его особый символизм.

- Мы все прекрасно знаем, что этот памятник давно стал символом республики, - отметил сити-менеджер.