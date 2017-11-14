Родных скульптора памятника Салавату Юлаеву так и не пригласили в Уфу
На оперативке в мэрии сегодня чиновникам показали видео из архива семьи скульптора памятника Сосланбека Тавасиева, ранее размещенное на сайте ИА Медиакорсеть.
Глава администрации Уфы Ирек Ялалов также отметил, что в середине нулевых годов ему "посчастливилось" осуществлять капитальный ремонт памятника. Он рассказал чиновникам, что в коне скульптуры есть люк, через который можно попасть внутрь. Оттуда, по словам Ялалова, велось укрепление памятника. Сегодня объект находится на балансе города: муниципалит занимается его содержанием, поддержанием в надлежащем виде.
Ирек Ялалов также подчеркнул важность памятника для республики и его особый символизм.
- Мы все прекрасно знаем, что этот памятник давно стал символом республики, - отметил сити-менеджер.
Приглашения в Уфу родных скульптора, которые, как сообщала Медиакорсеть, очень бы хотели приехать в связи с юбилеем, за этим не последовало.