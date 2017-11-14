Главврач госпиталя ветеранов решил судиться с минздравом Башкирии

Халил Мустафин считает, что его притесняют по национальному признаку.

Сегодня, 14 ноября, стало известно, что главный врач Республиканского клинического госпиталя ветеранов войн Халил Мустафин подал исковое заявление в Кировский районный суд Уфы. Ответчиком по данному иску указан глава министерства здравоохранения Башкирии Анвар Бакиров.

Поводом для претензий стали дисциплинарные взыскания, которые Халил Мустафин получил по итогам проверки, проведенной в госпитале специалистами минздрава.

Как сообщил Медиакорсети сам Халил Мустафин, он воспринял выговор как оскорбление в свой адрес со стороны минздрава РБ.

- Я работаю главврачом этого госпиталя на протяжении десяти лет и ни разу раньше не получал дисциплинарных взысканий, я считаю, что при помощи выговора и других взысканий меня вынуждают уволиться, - рассказал Медиакорсети Халил Мустафин. – Я связываю эти меры со своей общественной деятельностью в качестве учредителя Конгресса башкирского народа. Не всем нравится правда, которую мы говорим и за которую боремся. Я – не единственный башкир, которого вынуждают уволиться с должности в наших медицинских учреждениях.

Как пояснили Медиакорсети в минздраве Башкирии, представители ведомства не намерены комментировать данное событие.

- Мы пока не видели исковое заявление и не знаем, в чем конкретно суть претензий Халила Мужавировича, - сообщила Медиакорсети пресс-секретарь ведомства Светлана Кускарбекова.