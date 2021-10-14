Жительница Уфы попросила Хабирова отменить ковидные ограничения в торговых центрах

Жительница Уфы попросила Хабирова отменить ковидные ограничения в торговых центрах
Жительница Уфы попросила Хабирова отменить ковидные ограничения в торговых центрах
Вчера, 14:45ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
В просьбе женщина также отметила, что проблемы с вакцинированием решаются за счет предпринимателей, которые теперь сидят «по нулям».

Предпринимательница из Уфы Романова Е. обратилась к главе Башкирии с просьбой отменить новые ограничения в торговых центрах. Женщина отметила, что из-за них в ТЦ нет посетителей, а следовательно, и торговли, между тем необходимо не только оплачивать аренду помещения, но и кормить семью.

— Вы понимаете, что наделали с ограничениями, введенные 12 октября? Мы ИП и продавцы вакцинированы, как и положено, но люди к нам не идут. Почему мы, предприниматели, должны решать проблемы с вакцинированием за наш счёт? Мои дети должны быть сыты и одеты, и им не понять, почему у мамы не стало средств на покупку еды и одежды, — возмущается предпринимательница.

Женщина также отмечает, что таким методом проблема с вакцинацией в Башкирии не решится, вместо этого, по ее словам, «вы нас просто убиваете».

— Я сторонник вакцинации, но почему я должна страдать из-за остальных. Прошу, ищите другой способ. Но не это. Это ужасно, приходить на работу, отсидеть по нулям и прийти домой к детям с пустой сумкой, — завершила свое обращение к Радию Хабирову предпринимательница из Уфы.

Отметим, что в Башкирии уже вступили в силу два этапа коронавирусных ограничений, а третий и последний этап начнет действовать с 18 октября. На данный момент посещать кинотеатры, музеи, театры и торговые центры можно только с сертификатом о вакцинации, либо справкой о перенесенном ковиде в течение последних 6 месяцев. Помимо этого, градоначальник Уфы Сергей Греков и вовсе поручил закрывать предприятия, которые «устраивают демарши» против новых ограничений.

Напомним, что против Радия Хабирова уже подавали иск из-за тех самых ограничений. Так, истец требует признать недействительным пункт № 12 указа Хабирова от 1 октября, а также приложение к нему, где как раз и указывается, что посещение общественных мест без сертификата о вакцинации, справки о перенесенном коронавирусе или же без результата ПЦР-теста — невозможно. Известно, что заседание назначено 26 октября, а в качестве заинтересованного лица будет привлечен и Роспотребнадзор Башкирии.

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