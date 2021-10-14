Власти назвали район в Уфе, где больше всего похоронных бюро

По данным Башстата, похоронный бизнес в Башкирии потерял 100 млн рублей при росте смертности в 2020 году. Ритуальные организации в прошлом году заработали 1,073 млрд рублей. Однако это на 99,9 млн рублей меньше, чем годом ранее. При этом в 2020 году в Башкирии умерли 60,2 тысячи человек, а в 2019 году - 49,1 тысячи человек.