Власти назвали район в Уфе, где больше всего похоронных бюро

Районом Уфы, где работают больше всего похоронных бюро, стал Орджоникидзевский. По данным реестра ритуальных организаций, в указанном районе зарегистрировано 37 ритуальных магазинов.
Следом идет Советский район - здесь находятся 26 предприятий в сфере ритуальных услуг. Тройку лидеров замыкает Калининский район, где 19 подобных фирм, в Октябрьском – 18, Кировском – 16. Меньше всего похоронных бюро в Демском (7) и Ленинском (8) районах.
По данным Башстата, похоронный бизнес в Башкирии потерял 100 млн рублей при росте смертности в 2020 году. Ритуальные организации в прошлом году заработали 1,073 млрд рублей. Однако это на 99,9 млн рублей меньше, чем годом ранее. При этом в 2020 году в Башкирии умерли 60,2 тысячи человек, а в 2019 году - 49,1 тысячи человек.
Напомним, что власти Уфы уже также утвердили проект строительства крематория, против которого выступали житие ближайших домов еще в 2020 году. Начать строительство планируется летом 2022 года.