Власти Башкирии заявили, что в памятнике Салавату Юлаеву птицы свили гнёзда

Власти Башкирии заявили, что в памятнике Салавату Юлаеву птицы свили гнёзда
Власти Башкирии заявили, что в памятнике Салавату Юлаеву птицы свили гнёзда
Вчера, 14:37ОбществоВалерия ПанаеваФото: mkset.ru
Вице-премьер Азат Бадранов также добавил, что в один прекрасный момент памятник национальному герою под силой тяжести может упасть в Белую.

В эти минуты в Уфе проходит круглый стол, посвященный реконструкции памятника Салавата Юлаеву. За 50 лет с момента установки памятника он не реконструировался ни разу. Экспертиза показала, что нижняя треть передней левой ноги находится в критическом состоянии и требует замены. Активисты считают, что памятник национальному герою башкир могут не вернуть на прежнее место или вовсе демонтируют, таким образом, посягнув на символ народа.

В ходе мероприятия вице-премьер Азат Бадранов заявил, что в теме с памятником есть две проблемы — состояние скульптуры и металла и состояние постамента, на котором он стоит. Необходимо реставрировать как сам памятник, так и его фундамент, заявил он.

— В больших трещинах ютятся птицы, у них там гнезда. Идёт отслоение грунта под памятником. Самое страшное, что мы можем представить, — в один прекрасный момент у нас памятник под силой тяжести упадёт и окажется в реке Белой. Законы физики у нас всегда действуют исправно. Наша задача — сохранить памятник на века. С примирением новых технологий этот памятник мы поставим и без ремонта он простоит лет 100-150. Самое ужасное, что мы можем сделать, — оставить без внимания символ города, — заявил Бадранов перед собравшимися общественниками.

Напомним, данное мероприятие было решено провести после акции активистов, на которой скандальный блогер распылил в людей перцовый газ и баллончика. Примечательно, что в МВД по Башкирии сообщили, что не уполномочены комментировать инцидент на площади возле памятника. В СК Башкирии отметили, что сообщений о распылении газа им не поступало, и добавили, что подобные инциденты не находятся в ведении их ведомства.

По словам Бадранова, непосредственно к реконструкции памятника «в лучшем случае» приступят в мае 2022 года.

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