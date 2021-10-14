Власти Башкирии объявили о запуске проекта по упрощенному оформлению детских пособий

Власти Башкирии объявили о запуске проекта по упрощенному оформлению детских пособий
Власти Башкирии объявили о запуске проекта по упрощенному оформлению детских пособий
Вчера, 12:28ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Пилотный проект позволит подавать заявления на получения детских пособий с единым пакетом документов.

В Правительстве Башкирии объявили о запуске пилотного проекта по упрощенному оформлению детских пособий на базе филиала Республиканского центра соцподдержки населения по Бирскому району и Бирску. Так, проект позволит оформить сразу несколько назначений на пособия для семей с детьми по унифицированной форме заявления и с единым пакетом документов. Известно, что сам проект будет реализовываться в период с 1 ноября текущего года по 31 января следующего.

Власти республики предполагают, что данный проект позволит сократить количество обращений граждан, время подачи заявлений, а также ускорит процесс их рассмотрения.

Ранее мы писали, что с 1 октября выплаты на первого и второго ребенка до трех лет будут зачисляться только на карту «Мир». Известно, что данное пособие могут получать семьи, в которых первый или второй ребенок родился или был усыновлен с 1 января 2018 года, однако при этом доход на одного члена семьи не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума в регионе (в Башкирии это 10015 рублей, для трудоспособного населения — 10641 рубль).

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