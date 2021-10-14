В Уфе в пандемию коронавируса пройдет мероприятие с участием 15 стран

Ранее власти Башкирии сообщали о новых ограничениях. На всех мероприятиях не должно присутствовать более 500 человек. Ранее Руководитель федерального Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о том, что массовые мероприятия по всей России запрещены. Однако чуть позже на сайте ведомства появилась уточняющая информация о том, что прямого федерального запрета на проведение мероприятий нет, и решения принимаются главами регионов.