В Уфе в пандемию коронавируса пройдет мероприятие с участием 15 стран

18 октября в Уфе начнется очный этап Международного волонтерского лагеря.
Мероприятие продлится до 24 октября. В нем примут участие 100 волонтеров страны. Также выступят спикеры, среди которых будут специалисты в сфере сохранения культурного наследия, эксперты в области культуры и представители различных медиа.
Участниками Лагеря стали представители из Великобритании, Ганы, Казахстана, Туниса, Азербайджана, Малави, Таджикистана, Канады, Маврикии, Индии, Замбии, Уганды и Алжира. Они примут участие в мероприятии в онлайн формате.
В офлайн-части добровольцы посетят тематические сессии, образовательные модули и дискуссии на различные темы.
"Цель общественного движения - сформировать сообщество активных граждан, участвующих в волонтерской деятельности в сфере культуры, реализующих творческие и социокультурные инициативы" - сообщается на официальном портале Республики.
Ранее власти Башкирии сообщали о новых ограничениях. На всех мероприятиях не должно присутствовать более 500 человек. Ранее Руководитель федерального Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о том, что массовые мероприятия по всей России запрещены. Однако чуть позже на сайте ведомства появилась уточняющая информация о том, что прямого федерального запрета на проведение мероприятий нет, и решения принимаются главами регионов.