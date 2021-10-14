В день рождения «Русского лото» будет распределено 500 млн рублей

В день рождения «Русского лото» будет распределено 500 млн рублей
В день рождения «Русского лото» будет распределено 500 млн рублей
Вчера, 17:16ОбществоФото: pixabay.com
В этом году всенародно любимая государственная лотерея «Русское лото», распространяемая под брендом «Столото», отмечает 27-летие. В праздничном, 1410-м тираже, трансляция которого пройдет 17 октября, будет распределено 500 млн руб.

В прошлом году в день рождения лотереи «Русское лото» в России появилось 68 миллионеров, а 131 билет принес обладателям крупные выигрыши*. За весь 2020 год 60 млн билетов «Русского лото» принесли своим обладателям лотерейную победу, а 367 из них сделали участников лотерей миллионерами.

С 2014 года лотерея «Русское лото», как и остальные лотереи в России, стала государственной. С тех пор среди ее поклонников появилось около 2 500 миллионеров, а более 12 тыс. человек стали обладателями крупных лотерейных выигрышей*. Общая сумма выигрышей в «Русском лото» на сегодняшний день превышает 41,5 млрд руб. Это много или мало? 41 млрд руб. наличными весят более 9 тонн. Представьте себе, что на эту сумму можно совершить 10 полетов на космическом корабле «Союз» на международную космическую станцию или приобрести 41 остров на Багамах, а может, и стать владельцем 63 замков в Шотландии. А еще на эту сумму можно купить около 10 тыс. биткоинов.

«После первого тиража «Русского лото», состоявшегося 27 лет назад, вряд ли кто-то мог предположить, насколько популярной станет лотерея. Но с тех пор каждым воскресным утром смотреть ее собираются семьями. «Русское лото» не только про возможность разбогатеть. Оно про теплые эмоции, веселые эфиры, интересных гостей, зажигательные праздничные номера. И, конечно, про удачу», – сказала Варвара Басанович, операционный директор крупнейшего распространителя российских государственных лотерей «Столото» (входит в холдинг S8 Capital, которым владеет Армен Саркисян).

«Русское лото» – самая популярная из российских государственных лотерей, организатором которой выступает Минспорт России, распространяется «Столото» крупнейшим распространителем государственных лотерей. 17 октября лотерея отметит 27-летие: первый тираж «Русского лото» состоялся 16 октября 1994 года, и с тех пор количество ее поклонников только растет. Тиражи лотереи сопровождаются выходом телепередачи «У нас выигрывают!», которая каждое воскресенье собирает перед телевизорами тысячи семей, а рейтинги бьют все рекорды. За годы ее существования в студии «Русского лото» побывали все звезды российской эстрады, известные спортсмены и деятели культуры. Главное событие года для поклонников «Русского лото» – розыгрыш новогоднего миллиарда, который исторически проходит 1 января. В 2021 году главный приз был разделен на тысячу призов по миллиону рублей, и в один день в стране появился сразу 581 лотерейный миллионер. Такой вариант распределения главного приза — 1 млрд руб. — впервые в мировой лотерейной истории был определен по итогам голосования самими участниками государственных лотерей. Разыгранный призовой фонд новогоднего тиража «Русского лото» составил 2 325 358 701 руб., а выигрышными стали 11 752 012 билетов.

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