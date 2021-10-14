В Башкирии пенсионерка замерзает в доме из-за бюрократии с наследством

У женщины уже нет задолженности, но чтобы включить отопление в доме, ей нужно вступить в права наследования.

В Благовещенском районе Башкирии в селе Николаевка в доме без отопления и электричества замерзает пенсионерка Ирина Пахомова, сообщает телеканал «Мир24». У женщины травмированы обе ноги, и передвигаться для нее большая трудность, при этом вопрос с отоплением её дома нужно решать в Уфе, только там женщина может вступить в права наследования. В доме, который раньше отапливали дровами, пенсионерка живет много лет. Муж Пахомовой умер несколько лет назад, печь практически полностью развалилась, позже женщина получила травмы обеих ног, из-за чего у нее скопились долги за электричество. Но, несмотря на то, что долги Пахомова все же погасила, обратно включить отключенное однажды на неуплату электричество на месте нельзя. Ирине Пахомовой, которая с трудом передвигается по дому, необходимо вступить в права наследования, а для этого нужно ехать в Уфу. Без вступления в свои законные права женщина даже не может включить обогреватель в доме, в котором спит под тремя одеялами. Помогает Ирине Пахомовой её соседка Валентина, но пока что безрезультатно – чиновники проблему замерзающей женщины решать не спешат. Но судя по всему в ближайшее время ситуация может измениться. По словам Елены Сютиной, главы Николаевского сельсовета, ситуация разрешится в ближайшее время. Каким именно образом, не уточняется.

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