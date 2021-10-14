В «Башавтотрансе» объяснили, почему пассажиры не надевают маски в автобусах

В компании пояснили, что сами они все меры предосторожности принимают, однако заставлять соблюдать масочный режим и дистанцию пассажиров никто не может.

В Башкирии в минуты час пика в общественном транспорте мало кто вспоминает про коронавирус, так как желание поскорее добраться до дома значительно преобладает, однако опасный вирус не дремлет даже в таких ситуациях. Потому назревает вопрос, почему в разгар ограничений пассажиры в общественном транспорте не соблюдают масочный режим? Менеджер «Башавтотранса» объяснили изданию «Ufa1» это тем, что ни водители, ни кондукторы не могут заставить пассажиров надеть маску. Так, сотрудники обязаны рекомендовать ее надеть, однако чаще просьбы остаются без внимания, а других мер, по словам менеджера «Башавтотранса», слова которого приводит издание Ufa1.ru, у них попросту нет. В компании также отметили, что со своей стороны они принимают все меры предосторожности: сотрудники на линии под угрозой штрафа соблюдают масочный режим, а в салонах есть антисептические средства. Ранее Mkset публиковал репортаж, в котором корреспондент также отметил, что, в салоне общественного транспорта действительно, не многие соблюдают масочный режим, несмотря на то что в условиях ограниченного пространства это единственное средство защиты от COVID-19, так как соблюдать социальную дистанцию не представляется возможным.

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