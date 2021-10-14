Стало известно, почему парашютисты из Башкирии поехали прыгать в Мензелинск

Руководитель федерации парашютного спорта республики Гайрат Манаев рассказал причину, по которой парашютисты из Башкирии отправились прыгать в соседний регион. Об этом мужчина сообщил изданию «КП-Уфа».
Так, выяснилось, что в Башкирии попросту нет пригодной для данного вида спорта техники. В частности, в Татарстане есть высотный самолет, который может поднять на высоту до 4 километров. Мужчина отмечает, что на нашем аэродроме «Первушено», такой самолет был, однако у него вышел ресурс.
Напомним, что крушение самолета с парашютистами произошла 10 октября под Мензелинском в Татарстане. На борту самолета Let L-410 находились жители из 7 регионов России. Известно, что трагедия унесла жизни 16 человек.