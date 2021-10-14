Солист группы «Аргымак» заявил, что автомобиль на свадьбу Элвину Грею подарил Хабиров

В социальных сетях у солиста популярной башкирской этно-рок группы «Аргымак» Рената Рамазанова появился видеоролик, на котором изображен Mersedes Maybach, за рулем которого находится Радик Юльякшин, советник главы Башкирии по культуре и молодежной политике. На видео отмечены аккаунты Элвина Грея и главы республики Радия Хабирова.
— Элвин Грей на свадебном подарке от Радия Хабирова, — говорится в подписи к сториз.
Напомним, 17 сентября 2021 года, в первый день выборов в Госдуму, состоялась свадьба певца башкирской и татарской эстрады Радика Юльякшина, также известного под псевдонимом Элвин Грей. Он связал себя узами брака с Инзилей Фатхутдиновой. Свадьбу праздновали в ресторане конгресс-холла «Торатау», там среди приглашенных гостей были не только известные артисты и другие деятели, но и глава Башкирии Радий Хабиров, а также некоторые члены правительства региона.
Среди подарков на свадьбу Элвина Грея оказался и автомобиль Mersedes Maybach GLS 600 стоимостью около 20 миллионов рублей. Издание «Бизнес Online» сообщало, что красивый подарок артисту сделал его продюсер.
Пресс-секретарь Радия Хабирова Диана Ихсанова вопрос о том, что подарил Хабиров на свадьбу Грею сочла «неуместным» и добавила, что глава не дарил артисту машину.
Сам Ренат Рамазанов сообщил Mkset, что ошибся. Также он сообщил, что в действительности подарок Элвину Грею подарил продюсер артиста Александр Слюсаренко.