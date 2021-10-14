Солист группы «Аргымак» заявил, что автомобиль на свадьбу Элвину Грею подарил Хабиров

Солист группы «Аргымак» заявил, что автомобиль на свадьбу Элвину Грею подарил Хабиров
Солист группы «Аргымак» заявил, что автомобиль на свадьбу Элвину Грею подарил Хабиров
Вчера, 10:34ОбществоИрина ДеревянчукФото: business-online.ru
Ранее сообщалось, что «Майбах» стоимостью около 20 млн рублей Элвину Грею подарил его продюсер.

В социальных сетях у солиста популярной башкирской этно-рок группы «Аргымак» Рената Рамазанова появился видеоролик, на котором изображен Mersedes Maybach, за рулем которого находится Радик Юльякшин, советник главы Башкирии по культуре и молодежной политике. На видео отмечены аккаунты Элвина Грея и главы республики Радия Хабирова.

Фото:скришот

— Элвин Грей на свадебном подарке от Радия Хабирова, — говорится в подписи к сториз.

Напомним, 17 сентября 2021 года, в первый день выборов в Госдуму, состоялась свадьба певца башкирской и татарской эстрады Радика Юльякшина, также известного под псевдонимом Элвин Грей. Он связал себя узами брака с Инзилей Фатхутдиновой. Свадьбу праздновали в ресторане конгресс-холла «Торатау», там среди приглашенных гостей были не только известные артисты и другие деятели, но и глава Башкирии Радий Хабиров, а также некоторые члены правительства региона.

Среди подарков на свадьбу Элвина Грея оказался и автомобиль Mersedes Maybach GLS 600 стоимостью около 20 миллионов рублей. Издание «Бизнес Online» сообщало, что красивый подарок артисту сделал его продюсер.

Пресс-секретарь Радия Хабирова Диана Ихсанова вопрос о том, что подарил Хабиров на свадьбу Грею сочла «неуместным» и добавила, что глава не дарил артисту машину.

Сам Ренат Рамазанов сообщил Mkset, что ошибся. Также он сообщил, что в действительности подарок Элвину Грею подарил продюсер артиста Александр Слюсаренко.

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