Солист группы «Аргымак» заявил, что автомобиль на свадьбу Элвину Грею подарил Хабиров

Напомним, 17 сентября 2021 года, в первый день выборов в Госдуму, состоялась свадьба певца башкирской и татарской эстрады Радика Юльякшина, также известного под псевдонимом Элвин Грей. Он связал себя узами брака с Инзилей Фатхутдиновой. Свадьбу праздновали в ресторане конгресс-холла «Торатау», там среди приглашенных гостей были не только известные артисты и другие деятели, но и глава Башкирии Радий Хабиров, а также некоторые члены правительства региона.