Снег в Башкирии может выпасть уже на следующей неделе

Первый снег выпал в горных районах Башкирии в конце сентября. Тогда непривычные для осени осадки создали «дорожный капкан» для водителей. По словам очевидцев, многие автомобилисты не успели заменить летние шины на зимние и поэтому медленно «скользили» по трассе, другие буксовали, а третьи не рискнули ехать дальше и решили переждать бурю на обочине трассы.