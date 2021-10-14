Снег в Башкирии может выпасть уже на следующей неделе

Снег в Башкирии может выпасть уже на следующей неделе
Снег в Башкирии может выпасть уже на следующей неделе
Вчера, 08:08ОбществоВалерия ПанаеваФото: 1mediainvest.ru
Несмотря на запоздавшее бабье лето, температура воздуха в Уфе резко снизится, судя по прогнозам.

Снег может выпасть в Уфе уже 20 октября, следует из прогнозов Яндекс.Погода. По данным сервиса, в указанный день температура воздуха днем составит всего +3...+4°, а ночью и вовсе опустится до +1°. Аналогичные осадки ожидаются и днем следом, 21 октября.

Также по прогнозам Яндекс.Погода после снежных дней в Уфе потеплеет до +8° - в городе будут дожди.

В Башгидрометцентре Mkset не назвали точную дату, когда в республике выпадет снег, объяснив это оправдываемостью прогноза местных синоптиков только на ближайшие три дня.

Первый снег выпал в горных районах Башкирии в конце сентября. Тогда непривычные для осени осадки создали «дорожный капкан» для водителей. По словам очевидцев, многие автомобилисты не успели заменить летние шины на зимние и поэтому медленно «скользили» по трассе, другие буксовали, а третьи не рискнули ехать дальше и решили переждать бурю на обочине трассы.

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