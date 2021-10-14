Рюмин: Ключевым критерием эффективности работы сети является надежность

По мнению участников мероприятия, в РФ необходимо усовершенствовать отраслевое планирование, в том числе в связи с развитием ветряной и солнечной генерации. В некоторых российских регионах, к примеру южных, в энергетическом балансе существенную долю составляют возобновляемые источники энергии, что оказывает воздействие на параметры работы сети.