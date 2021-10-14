Рюмин: Ключевым критерием эффективности работы сети является надежность

Издание newsnn.ru сообщает, что участниками тематической сессии стали министр энергетики РФ Николай Шульгинов, глава ПАО «Россети» Андрей Рюмин, руководитель Системного оператора Федор Опадчий, а также главы крупных профильных компаний России, отечественные и международные эксперты.
По мнению участников мероприятия, в РФ необходимо усовершенствовать отраслевое планирование, в том числе в связи с развитием ветряной и солнечной генерации. В некоторых российских регионах, к примеру южных, в энергетическом балансе существенную долю составляют возобновляемые источники энергии, что оказывает воздействие на параметры работы сети.
По словам Андрея Рюмина, для энергетического перехода необходимо решить как перспективные, так и актуальные задачи. По его словам, ключевым критерием эффективной работы сети является надежность. При этом по мировым меркам сетевой комплекс РФ является надежным.
«Однако картина неоднородна, есть регионы с очень высоким уровнем износа оборудования. Такая ситуация сложилась из-за недостатка источников для финансирования программ модернизации. Именно эта дилемма является ключевой для развития энергетики в нашей стране», — подчеркнул Рюмин.
Кроме этого, в рамках тематической сессии участники обсудили вопросы, требующие урегулирования. В том числе это капитальные вложения в избыточную мощность, которая строится по заявкам энергопотребителей, низкий уровень платежной дисциплины в некоторых российских регионах.
Также специалисты отметили отложенный эффект инвестиций в развитие «умного» учета, высокий уровень «субсидирования» компанией льготного технологического присоединения (в 2020 году только по категории до 15 кВт — около 15 млрд рублей).