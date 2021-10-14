РЭО создал федеральную схему обращения с отходами

Новая федеральная схема обращения с бытовыми отходами, разработанная Российским экологическим оператором (РЭО), позволит увидеть все объекты утилизации — как уже существующие, так и те, которые только должны быть построены, а также оценить возможность их загрузки.

Об этом рассказал руководитель РЭО Денис Буцаев в ходе своего выступления на Российском экологическом форуме, сообщает ТАСС. По его словам, на текущий момент схема согласована с властями всех регионов. При этом последнее было очень непростым делом, так как федеральная схема нередко расходилась с территориальными директивами, и приходилось искать компромиссы по вопросам подбора мест для размещения объектов, их мощности и стоимости. Буцаев пояснил, что на федеральной схеме обращения с коммунальными отходами можно увидеть, как расположить тот или иной объект утилизации, рассчитать его загрузку и на выходе получить готовую экономическую модель. Согласно поручению вице-премьера Виктории Абрамченко, в этом году специалисты РЭО должны будут загрузить в схему весь перечень контейнерных площадок. По словам Буцаева, этот шаг очень важен в плане контроля работы всех мусоровозов в России — это порядка 18 тыс. машин. Таким образом, у специалистов отрасли появился блок, связанный с переработчиками мусора. Это важно не только с точки зрения информации о перспективных объектах, но и для инвесторов, которые таким образом смогут рассчитать целесообразность вложений в том или иной объект. Глава РЭО также отметил, что электронная модель федеральной схемы обращения с отходами даст возможность автоматически контролировать актуальность тарифа — такая договоренность была достигнута с Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Методику ведомства загрузят в виде дополнительного модуля, при этом не потребуется никаких дополнительных технических проверок.

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