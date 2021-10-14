РЭО: Сервисы доставки еды могут сократить объем упаковки как минимум на треть

РЭО: Сервисы доставки еды могут сократить объем упаковки как минимум на треть
РЭО: Сервисы доставки еды могут сократить объем упаковки как минимум на треть
Вчера, 16:03ОбществоФото: reo.ru
ППК «Российский экологический оператор» посоветовал онлайн-магазинам и службам доставки на треть сократить объем упаковки и перейти на аналоги, которые поддаются переработке.

По сообщению iz.ru, в РЭО провели подсчеты и выяснили, что за период пандемии коронавируса отходы упаковочных материалов популярных онлайн-ретейлеров «Яндекс.Еда», Delivery Club и X5 Group увеличились в десятки раз за счет четырехкратного увеличения оборота доставки готовых блюд и продуктов. В будущем рекомендация оператора о снижении объема упаковки может стать законодательной нормой.

Генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев обратился в Ассоциацию компаний интернет-торговли с письмом, в котором указал, что в некоторых случаях одну банку с кремом оборачивают в несколько слоев упаковки и помещают в картонную коробку. Такой способ упаковки неприемлем и неэкологичен, считают в РЭО. Кроме этого, сервисы доставки кладут одноразовые столовые приборы и посуду в каждый заказ, хотя в некоторых случаях это не является обязательным — дома люди обычно пользуются своими тарелками, ложками и вилками. Специалисты Российского экологического оператора подчеркнули, что пластиковую посуду тяжело извлечь из общего мусора, поэтому она вместо переработки отправляется на свалку.

Кроме этого, в РЭО считают, что в России нужно внедрить механизм залоговой тары для продукции (которую возвращают), а маркетплейсам и агрегаторам с доставкой лучше перейти на один вид тары, которую можно переработать. Это повысит удобство сбора и утилизации упаковки. Также в компании уверены, что необходимо работать с производителями и поставщиками над снижением количества оберток в процессе изготовления продукции.

«Сейчас речь идет о рекомендации использовать более экологичную, то есть перерабатываемую, упаковку и об отказе от излишней. Но в перспективе, с учетом мировой практики и когда в стране будет достаточно развита необходимая инфраструктура, регуляторы могут перейти к обсуждению законодательных ограничений», — отметил Денис Буцаев.

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