РЭО: Сервисы доставки еды могут сократить объем упаковки как минимум на треть

Генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев обратился в Ассоциацию компаний интернет-торговли с письмом, в котором указал, что в некоторых случаях одну банку с кремом оборачивают в несколько слоев упаковки и помещают в картонную коробку. Такой способ упаковки неприемлем и неэкологичен, считают в РЭО. Кроме этого, сервисы доставки кладут одноразовые столовые приборы и посуду в каждый заказ, хотя в некоторых случаях это не является обязательным — дома люди обычно пользуются своими тарелками, ложками и вилками. Специалисты Российского экологического оператора подчеркнули, что пластиковую посуду тяжело извлечь из общего мусора, поэтому она вместо переработки отправляется на свалку.