РЭО: Для завершения "мусорной" реформы нужно инвестировать 450 млрд рублей

Генеральный директор ППК “РЭО” Денис Буцаев на Российском экологическом форуме заявил, что для завершения в России реформы обращения с твердыми коммунальными отходами необходимо к 2030 году инвестировать 450 миллиардов рублей.

По сообщению ТАСС, Денис Буцаев добавил, что на данный момент уровень инвестиций намного меньше необходимого. "Общий объем инвестиций, это вместе с объектами утилизации, мы оцениваем в 450 млрд рублей, если говорить про обработку и утилизацию объемов твердых коммунальных отходов. На мой взгляд, когда мы "перевалим" половину от объемов инвестиций, то мы получим видимые итоги реформы с точки зрения сокращения объемов размещения на полигонах - значительно меньше отходов будет "заезжать" на полигоны", - сказал Буцаев. По словам генерального директора ППК “РЭО”, к 2030 году в России в отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами по всем направлениям планируют достигнуть мощности на 94 миллиона тонн ТКО. Эта цифра является общей, и в нее входят разные направления обработки, утилизации и размещения отходов. При этом к этому периоду планируют сорок семь миллионов тонн ТКО отправлять на обработку, 11,7 миллиона тонн - на компостирование и 2,9 миллиона тонн - на производство топлива. Буцаев подчеркнул, что если взять из необходимой суммы инвестиций половину, то в самое ближайшее время в реформу необходимо вложить порядка двухсот миллиардов рублей. Однако инвестиции, которые в данный момент происходят в отрасли, включая средства ППК “РЭО”, многократно меньше требуемой суммы. Напомним: реформа в сфере обращения с отходами в РФ началась в 2019 году. С ее помощью обращение с ТКО в стране станет более цивилизованным и станет возможным решение проблемы с незаконными мусорными полигонами, а также значительно сократится количество ТКО, вывозимых на свалки. Только в рамках реализации проекта “Экология” планируют построить 220 новых комплексов по обработке, утилизации и размещению отходов, которые будут соответствовать современным требованиям. К 2030 году, согласно национальным целям, в РФ планируют 100 процентов ТКО отправлять на сортировку и сократить количество отходов, отправляемых на захоронение, в два раза.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter