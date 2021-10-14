Предприимчивый житель Уфы с QR кодом предлагает сходить «за вас в ТЦ»

Напомним, что в Башкирии новые ограничения постепенно вводятся с 4 октября, однако большее количество возмущений начало поступать после 12 октября, когда посещения торговых центров стало позволительно только при наличии сертификата о вакцинации или справки о перенесенном ковиде в течение последних 6 месяцев. В частности, предпринимательница из Уфы уже обратилась к Радию Хабирову с просьбой отменить ограничение для торговых центров. Мотивировала свою просьбу она тем, что выручка с продаж совсем пропала, однако необходимо продолжать не только оплачивать счета за аренду помещения, но и обеспечивать семью.