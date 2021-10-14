Предприимчивый житель Уфы с QR кодом предлагает сходить «за вас в ТЦ»

На просторах интернета, а именно на сайте «Авито», было размещено любопытное объявление — «Схожу за вас в ТЦ есть QR код». Стоимость своих услуг автор оценил в 500 рублей.
Так, предприимчивый уфимец Евгений предлагает посетить торговые центры «Планета», «Мир», «Семья», «Июня», «Меркурий», «Простор», «Леруа Мерлен».
Напомним, что в Башкирии новые ограничения постепенно вводятся с 4 октября, однако большее количество возмущений начало поступать после 12 октября, когда посещения торговых центров стало позволительно только при наличии сертификата о вакцинации или справки о перенесенном ковиде в течение последних 6 месяцев. В частности, предпринимательница из Уфы уже обратилась к Радию Хабирову с просьбой отменить ограничение для торговых центров. Мотивировала свою просьбу она тем, что выручка с продаж совсем пропала, однако необходимо продолжать не только оплачивать счета за аренду помещения, но и обеспечивать семью.