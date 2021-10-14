Потанин при благотворительном фонде создаст эндаумент на 100 млрд рублей

Решение Потанина прокомментировала председатель совета фонда Лариса Зелькова. Она рассказала, что пять лет назад Владимир Потанин заявил о намерении передать на благотворительность большую часть своего состояния и эндаумент является еще одним механизмом его осуществления, а также гарантией того, что в будущем благотворительные программы продолжат свою работу.