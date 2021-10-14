Потанин при благотворительном фонде создаст эндаумент на 100 млрд рублей

Издание сообщает, глава «Норникеля» и владелец компании «Интеррос» через свою пресс-службу назвал эндаумент (особый целевой капитал, который сформирован за счет пожертвований) стратегически важным инструментом, который позволит достигнуть долгосрочных целей, реализовать крупные проекты в образовании и культуре, а также поддержать развитие социально значимых инициатив. Об этом информирует interfax.ru.
На протяжении последних 15 лет фонд Потанина поддерживает институт эндаументов в Российской Федерации, в частности, занимается реализацией программы в Российской экономической школе и Московской школе управления «Сколково». По словам самого бизнесмена, благотворительной деятельностью он занимается на протяжении всей своей предпринимательской деятельности.
Решение Потанина прокомментировала председатель совета фонда Лариса Зелькова. Она рассказала, что пять лет назад Владимир Потанин заявил о намерении передать на благотворительность большую часть своего состояния и эндаумент является еще одним механизмом его осуществления, а также гарантией того, что в будущем благотворительные программы продолжат свою работу.
Доходы от целевого капитала будут направлены на благотворительные программы. Об этом рассказала генеральный директор фонда Оксана Орачева. Она добавила, что целевой капитал позволит выполнить миссию фонда в долгосрочной перспективе.
Необходимо отметить, что бизнесмен Владимир Потанин на протяжении длительного времени занимается реализацией других инициатив, которые направлены на благотворительность, помощь искусству и науке. В 2021 году Благотворительному фонду Потанина было отдано первое место в списке Forbes, куда вошли двадцать частных благотворительных фондов самых богатых предпринимателей Российской Федерации.
В период пандемии коронавирусной инфекции Владимир Потанин направил миллиард рублей из личных средств некоммерческим организациям, оказывающим поддержку гражданам, которые входят в группу социально незащищенных россиян, а также музеям РФ. Еще он выделил полмиллиарда рублей на создание лаборатории программируемых материалов Константина Новоселова, лауреата Нобелевской премии 2010 года по физике.
В рейтинге богатейших бизнесменов России за 2021 год Потанин занял второе место. Журнал «Форбс» оценил его состояние в двадцать семь миллиардов долларов.