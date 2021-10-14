После акции в защиту памятника Юлаеву в Уфе пройдет встреча властей с активистами

После акции в защиту памятника Юлаеву в Уфе пройдет встреча властей с активистами
После акции в защиту памятника Юлаеву в Уфе пройдет встреча властей с активистами
Вчера, 10:43ОбществоАнастасия ДенисенкоФото: infosmi.net
На встрече обсудят вопросы по сохранению памятника Салавату Юлаеву, в ней примут участие общественные деятели, эксперты и представители органов власти.

"Памятник Салавату Юлаеву сам по себе является национальным достоянием всех народов нашей страны, общеизвестно, что это самая большая конная скульптура в Европе, и визитная карточка нашей республики. Поэтому для меня крайне удивительно наблюдать за дискуссиями и спорами о судьбе памятника, в социальных сетях чрезмерно много различных домыслов об устремлениях властей в отношении скульптуры" - пишет в своих соцсетях Азат Бадранов.

Вице-премьер предложил встретиться и обсудить вопросы по сохранению памятника Салавату Юлаеву. Во встречи примут участие ученые, эксперты и представители республиканских и городских органов власти. Встреча состоится 14 октября в 14:00 в ГКЗ "Башкортостан".

Напомним, что 11 октября жители организовали акцию у подножья памятника Салавату Юлаеву в Уфе. В этот день неизвестный молодой человек распылил перцовый баллончик в активистов. Его удалось задержать и вместе с пострадавшими людьми его доставили в отделение полиции. Как сообщили активисты, они намерены пройти судмедэкспертизу и зафиксировать причиненный им вред от едкого газа.

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