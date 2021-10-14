Обязательная вакцинация, жалобы на ограничения и Салават Юлаев. Итоги дня в Башкирии

Член СПЧ Азамат Галин заявил чиновникам Башкирии, что у активистов возникли вопросы «о компетенции тех специалистов, которые делают выводы о памятнике». «К ценообразованию также есть вопросы, сначала цена была 100 миллионов. Не удивлюсь, если завтра скажут, что [реставрация обойдется] в пять миллиардов. По поводу трещин — общественность считает, что это из-за того, что памятник был собран по частям. По поводу того, что памятник „ходит“, — у нас в городе многие дома „ходят“, и ничего, стоят. Власть нам говорит что мы „хайпуем“. Мы не „хайпуем“, мы опасаемся. Вы нам вовремя грамотно не ответили. На каждое опасение нужно доносить информацию. Избежать политизации вопроса не получится, нужны гарантии главы республики по этому памятнику», — заявил Галин.