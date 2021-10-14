Обязательная вакцинация, жалобы на ограничения и Салават Юлаев. Итоги дня в Башкирии

В Башкирии после 18 декабря работодатели могут отстранять непривитых сотрудников. Глава Роспотребнадзора Башкирии Анна Казак рассказала, что после 18 декабря работодателям необходимо будет отстранить от работы непривитых сотрудников. Уточняется, что заработная плата отстраненного работника не сохраняется. Известно, что случае, если работодатель не выполнит условия властей, то его ждет либо штраф до 150 тысяч рублей, либо приостановление рабочего процесса до 90 суток. Также глава Роспотребнадзора Башкирии отметила, что процент вакцинированных сотрудников должен составлять не менее 80%.
В Уфе в пандемию коронавируса, а именно 18 октября, пройдет мероприятие с участием 15 стран. Мероприятие продлится до 24 октября. В нем примут участие 100 волонтеров страны. Также выступят спикеры, среди которых будут специалисты в сфере сохранения культурного наследия, эксперты в области культуры и представители различных медиа.
Предпринимательница из Уфы Романова Е. обратилась к главе Башкирии с просьбой отменить новые ограничения в торговых центрах. Женщина отметила, что из-за них в ТЦ нет посетителей, а следовательно, и торговли, между тем необходимо не только оплачивать аренду помещения, но и кормить семью. К вопросу «вы понимаете, что наделали с ограничениями?» женщина добавила, что таким методом проблема с вакцинацией в Башкирии не решится, вместо этого, по ее словам, «вы нас просто убиваете».
Между тем, некоторые особо предприимчивые жители Уфы увидели в новых ограничения выгоду. Так, некий Евгений с QR кодом предлагает сходить «за вас в ТЦ». Столь актуальное объявление для уфимцев было размещено на Авито. Стоимость своих услуг автор оценил в 500 рублей. Так, предприимчивый уфимец Евгений предлагает посетить торговые центры «Планета», «Мир», «Семья», «Июня», «Меркурий», «Простор», «Леруа Мерлен».
Член СПЧ при главе Башкирии предложила запретить СМИ писать о медицине. По мнению Файрузы Латыповой медицинские работники находятся под давлением «пациентского экстремизама» и оказывают давление на медицинское сообщество через СМИ. Она также заявила о возросшей нагрузке на врачей, нехватке кадров, сложных условиях работы, в следствии чего предложила запретить СМИ писать негативную информацию о медицине.
Член СПЧ Азамат Галин заявил чиновникам Башкирии, что у активистов возникли вопросы «о компетенции тех специалистов, которые делают выводы о памятнике». «К ценообразованию также есть вопросы, сначала цена была 100 миллионов. Не удивлюсь, если завтра скажут, что [реставрация обойдется] в пять миллиардов. По поводу трещин — общественность считает, что это из-за того, что памятник был собран по частям. По поводу того, что памятник „ходит“, — у нас в городе многие дома „ходят“, и ничего, стоят. Власть нам говорит что мы „хайпуем“. Мы не „хайпуем“, мы опасаемся. Вы нам вовремя грамотно не ответили. На каждое опасение нужно доносить информацию. Избежать политизации вопроса не получится, нужны гарантии главы республики по этому памятнику», — заявил Галин.