Обновленные BMW X3 и X4 с выгодой до 11% в Газпромбанк Автолизинге

При заключении договоров до 31 декабря 2021 года клиенты лизинговой компании получат суммарную выгоду от производителя и лизинговой компании до 11%. Дополнительное преимущество достигается за счет топливной программы от «Газпром нефти», а легкий старт аренды обеспечит зачет имеющегося авто в качестве аванса.
Марка BMW входит в Топ-3 самых финансируемых Газпромбанк Автолизингом. В легковом сегменте по итогам января-сентября 2021 года на долю баварских автомобилей пришлось 8% всех переданных лизинговой компанией своим клиентам транспортных средств. Наиболее популярными моделями стали кроссоверы X5 и X6, а также бизнес-седан 5-й серии.
В ходе обновления X3 и X4 дизайнеры сделали акценты на множестве деталей кроссоверов. Так, фирменная решетка радиатора стала крупнее и теперь представляет собой единый элемент. Передняя оптика — уже в базовом исполнении полностью светодиодная — получила более выразительные черты из-за уменьшения высоты на 10 мм. А задние светодиодные фонари выполнены в обновленном визуальном решении с черной окантовкой и более узким рисунком световых элементов.
В интерьере основные изменения затронули оформление водительского места. В стандартном оснащении доступна комбинация приборов в стиле Black Panel с 5,1-дюймовым информационным дисплеем, а также центральным монитором диагональю 10,25 дюйма. Кроме того, у новинок, как и у BMW 3-й и 4-й серий, иная центральная консоль с перегруппированными селектором коробки передач, контроллером BMW, а также кнопками запуска двигателя, системы start/stop и электронного стояночного тормоза.
Обновленные BMW X3 и X4 с широкой гаммой моторов мощностью от 184 до 387 л. с. доступны для финансирования в Газпромбанк Автолизинге на максимально привлекательных условиях. Чтобы начать эксплуатировать их, юридическим лицам нужно предоставить паспорт генерального директора и ИНН организации, а физическим — паспорт и СНИЛС. Расчет индивидуальной программы финансирования производится с учетом минимального аванса (от 5%, в качестве него Газпромбанк Автолизинг готов зачесть имеющийся автомобиль по программе трейд-ин), минимального ежемесячного платежа или минимального удорожания.
Например, универсальный BMW X3 по рекомендованной розничной цене 4 420 000 руб. за счет суммарной выгоды от производителя и лизинговой компании предлагается с минимальной ежемесячной нагрузкой в размере 38 738 руб. Для этого договор заключается на 5 лет, а в качестве аванса вносятся 49% от стоимости предмета лизинга. А нулевому удорожанию будет способствовать расчет с авансом 45% и сроком договора 1 год. Ежемесячный платеж в этом случае составит 208 394 руб.
Дополнительного преимущества при эксплуатации обновленных BMW X3 и X4 можно добиться, заправляясь по карте «ОПТИ 24» на АЗС сети «Газпромнефть». Выгода для клиентов Газпромбанк Автолизинга составит до 7% в зависимости от выбранного типа топлива.
Подать заявку на приобретение любой модели BMW, рассчитав индивидуальные параметры финансирования, можно по телефону +7 (800) 302-97-85 или на странице действующего предложения.