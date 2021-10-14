Обновленные BMW X3 и X4 с выгодой до 11% в Газпромбанк Автолизинге

Обновленные BMW X3 и X4 с выгодой до 11% в Газпромбанк Автолизинге
Обновленные BMW X3 и X4 с выгодой до 11% в Газпромбанк Автолизинге
Вчера, 11:49Общество
Газпромбанк Автолизинг, предоставляющий финансирование для обновления парков физических и юридических лиц, объявляет о старте предзаказа на обновленные кроссоверы BMW X3 и X4.

При заключении договоров до 31 декабря 2021 года клиенты лизинговой компании получат суммарную выгоду от производителя и лизинговой компании до 11%. Дополнительное преимущество достигается за счет топливной программы от «Газпром нефти», а легкий старт аренды обеспечит зачет имеющегося авто в качестве аванса.

Марка BMW входит в Топ-3 самых финансируемых Газпромбанк Автолизингом. В легковом сегменте по итогам января-сентября 2021 года на долю баварских автомобилей пришлось 8% всех переданных лизинговой компанией своим клиентам транспортных средств. Наиболее популярными моделями стали кроссоверы X5 и X6, а также бизнес-седан 5-й серии.

В ходе обновления X3 и X4 дизайнеры сделали акценты на множестве деталей кроссоверов. Так, фирменная решетка радиатора стала крупнее и теперь представляет собой единый элемент. Передняя оптика — уже в базовом исполнении полностью светодиодная — получила более выразительные черты из-за уменьшения высоты на 10 мм. А задние светодиодные фонари выполнены в обновленном визуальном решении с черной окантовкой и более узким рисунком световых элементов.

В интерьере основные изменения затронули оформление водительского места. В стандартном оснащении доступна комбинация приборов в стиле Black Panel с 5,1-дюймовым информационным дисплеем, а также центральным монитором диагональю 10,25 дюйма. Кроме того, у новинок, как и у BMW 3-й и 4-й серий, иная центральная консоль с перегруппированными селектором коробки передач, контроллером BMW, а также кнопками запуска двигателя, системы start/stop и электронного стояночного тормоза.

Обновленные BMW X3 и X4 с широкой гаммой моторов мощностью от 184 до 387 л. с. доступны для финансирования в Газпромбанк Автолизинге на максимально привлекательных условиях. Чтобы начать эксплуатировать их, юридическим лицам нужно предоставить паспорт генерального директора и ИНН организации, а физическим — паспорт и СНИЛС. Расчет индивидуальной программы финансирования производится с учетом минимального аванса (от 5%, в качестве него Газпромбанк Автолизинг готов зачесть имеющийся автомобиль по программе трейд-ин), минимального ежемесячного платежа или минимального удорожания.

Например, универсальный BMW X3 по рекомендованной розничной цене 4 420 000 руб. за счет суммарной выгоды от производителя и лизинговой компании предлагается с минимальной ежемесячной нагрузкой в размере 38 738 руб. Для этого договор заключается на 5 лет, а в качестве аванса вносятся 49% от стоимости предмета лизинга. А нулевому удорожанию будет способствовать расчет с авансом 45% и сроком договора 1 год. Ежемесячный платеж в этом случае составит 208 394 руб.

Дополнительного преимущества при эксплуатации обновленных BMW X3 и X4 можно добиться, заправляясь по карте «ОПТИ 24» на АЗС сети «Газпромнефть». Выгода для клиентов Газпромбанк Автолизинга составит до 7% в зависимости от выбранного типа топлива.

Подать заявку на приобретение любой модели BMW, рассчитав индивидуальные параметры финансирования, можно по телефону +7 (800) 302-97-85 или на странице действующего предложения.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы