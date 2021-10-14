Обновленные BMW X3 и X4 с выгодой до 11% в Газпромбанк Автолизинге

Обновленные BMW X3 и X4 с широкой гаммой моторов мощностью от 184 до 387 л. с. доступны для финансирования в Газпромбанк Автолизинге на максимально привлекательных условиях. Чтобы начать эксплуатировать их, юридическим лицам нужно предоставить паспорт генерального директора и ИНН организации, а физическим — паспорт и СНИЛС. Расчет индивидуальной программы финансирования производится с учетом минимального аванса (от 5%, в качестве него Газпромбанк Автолизинг готов зачесть имеющийся автомобиль по программе трейд-ин), минимального ежемесячного платежа или минимального удорожания.