Новой площадкой для ростовских оптовиков станет ОРТК «Южный хаб»

Построенный возле трассы М-4 «Дон» под Батайском оптово-розничный торговый комплекс «Южный хаб» готов принять всех желающих с аксайских рынков. В частности, сюда планируется переместить большую часть оптовиков, работающих на временном овощном рынке, который устроен на территории старого аэропорта.

По словам генерального директора ОРТК Михаила Кияшко, для облегчения адаптации предпринимателей к новой площадке администрация комплекса приняла решение установить низкие тарифы на аренду и ввести ряд льгот. Он также пояснил, что «Южный хаб» организует за свой счет и перевозку контейнеров на новое место, чтобы снизить затраты арендаторов, сообщает rostovgazeta.ru. Михаил Кияшко рассказал, что ОРТК является единственным на данный момент комплексом из заявленных новых торговых площадок, у которого оформлена вся разрешительная документация и полностью подготовлены места для размещения арендаторов. На территории есть электричество и вода, пункты питания, крытые павильоны и площадка для торговли с большегрузов. Генеральный директор подчеркнул, что сейчас в торговый комплекс перевезено уже порядка трехсот контейнеров предпринимателей, и этот процесс еще продолжается. В настоящее время бизнесмены осваивают новую площадку, кое-кто уже открыл торговлю. При этом отсутствуют также временные ограничения для работающих в комплексе: они могут торговать в комфортных для себя условиях — хоть один час, хоть круглые сутки, пояснил Кияшко. Инвестором строительства торгового комплекса «Южный хаб» выступила группа строительных компаний «Дон», вложив в него около 600 млн рублей. Планируется, что до конца этого года эта сумма вырастет до 800 млн. По мнению экспертов, «Южный хаб» станет самым масштабным торгово-логистическим комплексом на юге России. Его площадь превысит 182 гектара, а территория будет поделена на две части, в одной из которых — аграрной — будут продаваться продукты питания, а во второй — универсальной — промышленные и бытовые товары.

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