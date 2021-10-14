Колл-центр по вопросам отопления в Уфе за четыре недели принял 12 тысяч звонков

Колл-центр «Уфа-теплая» работает четыре недели, за это время на линию поступило около 12 тысяч обращений.
За одну неделю поступило 3 418 звонков. Граждане обращаются по вопросам подачи тепла, начислений за теплоснабжение и утечек на устройствах отопления.
На устранение жалоб жителям Башкирии установлен срок реагирования, он составляет 12 часов. По словам администрации города, в настоящий момент проблемы жителей решаются в установленный срок.
С началом поступления счетов на оплату коммунальных услуг на линии увеличилось количество обращений, всего за прошлую неделю по этому вопросу поступило 192 обращения.
Напомним, что 12 октября жители Уфы выстроились в огромную очередь с квитанциями за отопление, граждан не устроили завышенные цены в платежных документах. В этот день из шести приемных окон работали только два. Позже пресс-служба «БашРТС» сообщила, что ситуация возникла из-за нехватки кадров.