Колл-центр по вопросам отопления в Уфе за четыре недели принял 12 тысяч звонков

Напомним, что 12 октября жители Уфы выстроились в огромную очередь с квитанциями за отопление, граждан не устроили завышенные цены в платежных документах. В этот день из шести приемных окон работали только два. Позже пресс-служба «БашРТС» сообщила, что ситуация возникла из-за нехватки кадров.