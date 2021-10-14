Член СПЧ потребовал от главы Башкирии гарантий по реставрации памятника Юлаеву

Азамат Галин на круглом столе с властями заявил, что у людей возникли вопросы о компетенции тех специалистов, которые делают выводы о памятнике, а также недоверие к источникам информации.

Член СПЧ Азамат Галин заявил чиновникам Башкирии, что у активистов возникли вопросы "о компетенции тех специалистов, которые делают выводы о памятнике". - К ценообразованию также есть вопросы, сначала цена была 100 миллионов. Не удивлюсь, если завтра скажут, что [реставрация обойдется] в пять миллиардов. По поводу трещин — общественность считает, что это из-за того, что памятник был собран по частям. По поводу того, что памятник "ходит", — у нас в городе многие дома "ходят", и ничего, стоят. Власть нам говорит что мы "хайпуем". Мы не "хайпуем", мы опасаемся. Вы нам вовремя грамотно не ответили. На каждое опасение нужно доносить информацию. Избежать политизации вопроса не получится, нужны гарантии главы республики по этому памятнику, - заявил Галин. В эти минуты в Уфе проходит круглый стол, посвященный реконструкции памятника Салавата Юлаеву. За 50 лет с момента установки памятника он не реконструировался ни разу. Экспертиза показала, что нижняя треть передней левой ноги находится в критическом состоянии и требует замены. Активисты считают, что памятник национальному герою башкир могут не вернуть на прежнее место или вовсе демонтируют, таким образом, посягнув на символ народа.

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