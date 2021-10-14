Башстат: в Башкирии с начала года картофель подорожал на 44,7%

Ранее сообщалось о повышении цен на помидоры. В конце лета килограмм овоща в среднем стоил 55 рублей, а уже в начале октября цена подскочила до 94 рублей. В общей сложности помидоры подорожали в среднем на 40 рублей за несколько месяцев.