Башстат: в Башкирии с начала года картофель подорожал на 44,7%

Башстат: в Башкирии с начала года картофель подорожал на 44,7%
Башстат: в Башкирии с начала года картофель подорожал на 44,7%
Вчера, 12:54ОбществоАнастасия ДенисенкоФото: Mkset.ru
С начала сентября картофель в Башкирии подорожал на 13%, сообщили статистики.

За прошлый месяц картофель в регионе подорожал на 13%, с начала года цена выросла на 44,7%, об этом сообщили на сайте Башстата.

В сентябре на продовольственных рынках Башкирии наиболее высокий рост цен наблюдается среди овощной продукции – на 4,9%. Наиболее значительный рост цен на продукты питания зафиксирован на яйца - продукт подорожал на 8,9%.

Ранее сообщалось о повышении цен на помидоры. В конце лета килограмм овоща в среднем стоил 55 рублей, а уже в начале октября цена подскочила до 94 рублей. В общей сложности помидоры подорожали в среднем на 40 рублей за несколько месяцев.

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