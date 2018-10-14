Врачам и медсестрам Уфы вручили награды МЧС РФ за эвакуацию новорожденных

Напомним, 26 апреля в акушерско-гинекологическом корпусе РКБ произошло возгорание. Благодаря усилиям медработников, все 213 пациентов учреждения оперативно эвакуировали. Среди них были 54 ребенка. Позднее пожарные эвакуировали еще 25 человек, среди которых было двое детей. Их разместили в других корпусах больницы. Таким образом, благодаря слаженным действиям медработников, удалось избежать трагедии.