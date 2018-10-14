Врачам и медсестрам Уфы вручили награды МЧС РФ за эвакуацию новорожденных
Ведомственные награды МЧС России вручили медработникам, которые помогли эвакуировать женщин и новорожденных из горящего акушерско-гинекологического корпуса РКБ.
Напомним, 26 апреля в акушерско-гинекологическом корпусе РКБ произошло возгорание. Благодаря усилиям медработников, все 213 пациентов учреждения оперативно эвакуировали. Среди них были 54 ребенка. Позднее пожарные эвакуировали еще 25 человек, среди которых было двое детей. Их разместили в других корпусах больницы. Таким образом, благодаря слаженным действиям медработников, удалось избежать трагедии.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, медали МЧС России «За отвагу на пожаре» вручили реаниматологу акушерско-гинекологического отделения Ренату Нагаеву; студенту Башкирского государственного медицинского университета, исполняющему обязанности медбрата отделения патологии новорожденных Альфиру Ситдикову и медсестрам этого же отделения Регине Хущамовой и Гузель Сулеймановой; реаниматологу акушерско-гинекологического отделения Ильнуру Хущамову.
Медалями МЧС России «За содружество во имя спасения» наградили замглавврача РКБ им Г.Г.Куватова Марину Мухамадиеву и акушера отделения акушерской патологии беременности Мавлиду Хуснуллину.