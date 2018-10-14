В эфире БСТ сегодня состоится большой политический телемарафон
В это воскресенье телеканал БСТ меняет привычную сетку вещания.
В 15 часов 15 минут в эфире стартует большой информационный телемарафон, посвящённый назначению Радия Хабирова временно исполняющим обязанности главы Республики Башкортостан.
На протяжении семи часов в эфир будут выходить специальные выпуски новостей, а также состоится обсуждение с приглашенными экспертами последних политических событий в республике. Гостями эфира в студии, по видеосвязи и телефону станут известные общественные деятели, политологи, историки, социологи, деятели науки и культуры, предприниматели, спортсмены. Также зрители увидят полную версию состоявшейся накануне церемонии представления врио главы Башкортостана. Завершится марафон выпуском программы "Итоги недели" с Альбиной Хайруллиной, где также главной темой станет назначение Радия Хабирова на должность руководителя региона.
В связи с телемарафоном воскресная сетка вещания БСТ полностью корректируется. Однако зрители смогут увидеть сегодняшний матч между екатеринбургским "Автомобилистом" и "Салаватом Юлаевым". Главный телеканал республики покажет хоккейный поединок в прямом эфире.