В Башкирии «комендантский час» для подростков перешел на зимнее время

Как рассказали в пресс-службе администрации Уфы, в этот время с 22.00 до 06.00 дети и подростки до 17 лет не должны находиться в общественных местах без сопровождения родителей или опекунов. К родителям в противном случае применят административное взыскание в размере от 100 до 500 рублей (по ст. 5.35 КоАП РФ). Исключение составит лишь, если ребенок совершает поездку в другой населенный пункт. При этом у него должны быть билет и паспорт.