Жительница вывалила ошметки обвалившегося потолка в ее доме на стол заммэра Уфы

По словам Гайсиной, сама она живет на девятом этаже дома, где регулярно протекает крыша. В самой квартире уже в течение нескольких лет панели покрываются трещинами. Как рассказывает женщина, проведение капитального ремонта в доме запланировано лишь через 30 лет.