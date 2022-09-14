Жительница вывалила ошметки обвалившегося потолка в ее доме на стол заммэра Уфы

В Уфе в ходе городского форума "Управдом" женщина вывалила ошмётки обвалившегося на стол перед заместителем мэра Сергеем Кожевниковым. Фрагмент трансляции опубликовал уфимский видеоблогер Николай Бажин.
Сообщается, что жительница дома № 38 по улице Вологодской Фарида Гайсина собрала в пакет куски штукатурки, обвалившейся ранее с потолка в доме, где она проживает. Вывалив из пакета несколько увесистых кусков штукатурки, женщина заявила, что уже долгое время вынуждена мириться с этой ситуацией.
— Днем и ночью штукатурка сыплется на мою голову с таким грохотом, — рассказывает женщина чиновникам.
По словам Гайсиной, сама она живет на девятом этаже дома, где регулярно протекает крыша. В самой квартире уже в течение нескольких лет панели покрываются трещинами. Как рассказывает женщина, проведение капитального ремонта в доме запланировано лишь через 30 лет.
Представители мэрии города ситуацию пока никак не комментировали.