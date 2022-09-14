Валерий Лимаренко: россияне стали активно выбирать Сахалин и Курилы для туризма

Туристическая отрасль России последние годы становится объектом пристального внимания на самом высоком государственном уровне. Подтверждение тому – Госсовет по туризму, на котором обсуждались вопросы развития национальной туристической индустрии в современных условиях, пишет sakh.online.
Событие прошло во Владивостоке, на площадке VII Восточного экономического форума. Впервые в новейшей истории Российской Федерации Госсовет был посвящён сфере гостеприимства. Это говорит о том, что развитие внутреннего и въездного туризма сегодня стало одним из стратегических направлений государственной политики.
Как отмечают эксперты, развитие туристической инфраструктуры – это новые рабочие места и наполняемость региональных бюджетов. Уже подсчитано, что только одна гостиница дает 200 рабочих мест для местных жителей. Одно рабочее место в гостеприимной индустрии создает ещё два в смежных отраслях.
В последние годы российские туристы выбирают путешествия по своей стране, чему способствуют внешние факторы – закрытие границ из-за ковидных ограничений и введение антироссийских санкций. Одним из новых популярных направлений для соотечественников стали Сахалин и Курилы.
На площадке VII ВЭФ отмечалось, что россияне начали активно рассматривать острова для отдыха и туризма. Привлекает, прежде всего, уникальная природа, возможности активного отдыха и экологические маршруты. Не менее важным называют желание узнать историю острова, познакомиться с местными обычаями, традициями и кухней. Росту туристического интереса способствует и работа региональных властей по популяризации плюсов островного отдыха, исторических, культурных, природных памятников и достопримечательностей, интересных событий и гастрономических вкусностей.
Ради этого люди готовы ехать на «край света», однако поток туристов ограничивает транспортная доступность и недостаточная развитость инфраструктуры. Поэтому именно на «расширении» этих узких мест в отрасли и намерены сосредоточиться власти региона.
Конечно, надо отметить, что за последнее время сделано немало. Например, за 2019-2021 годы была реализована программа по обустройству инфраструктурного минимума на 14 приоритетных маршрутах острова: установлено более 30 современных туалетных модулей, 90 знаков туристкой навигации, обустроено более 10 смотровых площадок и общественных пространств. Реализация проекта продолжается.
Сегодня в островном регионе свыше 100 мест размещения различных ценовых категорий. Строятся и новые объекты. В ближайшие пять лет на реализацию островных инвестиционных проектов в сфере туризма будет направлено более 20 млрд рублей.
Повышается и транспортная доступность для жителей и гостей островов. На новый формат перешла чартерная программа. Одному из федеральных туроператоров выделен еженедельный фиксированный блок мест на регулярных рейсах из Москвы на Сахалин для туристических групп. Принимающей стороной в регионе выступают местные компании. Этот формат более удобен для гостей региона.
Кроме того, сахалинские власти организовали 15 дополнительных авиарейсов на Итуруп. Об этом сообщил губернатор Валерий Лимаренко, комментируя итоги Государственного Совета, посвященного вопросам развития туризма.
- В последние два года мы наблюдаем огромный спрос на посещение Сахалинской области. По нашим расчетам, в этом году количество туристов вырастет на 20 процентов. Жемчужиной нашего региона является горнолыжный курорт «Горный воздух». Зимой он привлекает сноубордистов и лыжников, а летом – любителей пеших прогулок и велотуризма. Мы ставим перед собой задачу развивать курорт. Планируем увеличить длину трасс, создать туристическую инфраструктуру на территории свыше 100 гектаров. Большой популярностью, как среди гостей региона, так и местных жителей пользуются туры по югу острова Сахалина. Это посещение различных живописных мест, в том числе маяка на мысе Анива, гастрономические экскурсии на озеро Буссе. Летом особенно популярны Курильские острова. Поэтому мы на сезон увеличиваем количество авиарейсов на этом направлении. Это необходимо не только для туристов, мечтающих побывать на Курилах, но и для островитян, у которых должна быть возможность спокойно выехать с островов в отпуск или командировку и вернуться домой в удобное время, - отметил Валерий Лимаренко.
Особый интерес гостей области и местных жителей вызывает единственный в России островной природный парк Монерон с первозданной природой и археологическими памятниками. Здешние воды отличаются редкой прозрачностью. В этом году остров Монерон стал региональным центром для занятий дайвингом. Кроме того, в августе был запущен современный 50-местный катамаран, который позволил увеличить доступность природного парка. Оценить красоту природных комплексов острова успели уже свыше 400 человек, до конца текущего сезона планируется, что остров посетят более 1000 человек, почти в пять раз больше, чем в первую половину года.
- Особенно важно, что Сахалин и Курилы для отпуска выбирают не только гости, но и жители нашего региона. Значит, при развитии туризма на островах мы движемся в правильном направлении, - подчеркнул сахалинский губернатор.