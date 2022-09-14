В Уфе разыскивают группу мужчин, устроивших стрельбу на детской площадке

Днём ранее в одном из дворов близ остановки «Спортивная» трое мужчин устроили стрельбу возле детской площадки, в результате чего было разбито стекло припаркованного там автомобиля. Об этом владелица авто сообщила в соцсетях.
По словам уфимки, неизвестные устроили стрельбу во дворе около 17:30. В результате выстрела в машину пуля протаранила стекло с пассажирской стороны.
В пресс-службе МВД по РБ, Mkset подтвердили информацию об инциденте. Соответствующее обращение от местной жительницы поступило 13 сентября в отдел полиции № 7. Личности злоумышленников в настоящий момент устанавливаются. Очевидцев случившегося просят обратиться в ближайший отдел полиции.