В Башкирии 88 человек отравились алкоголем в этом году

Отмечается, что в прошлом году показатель отравлений составлял в среднем 17 случаев на 100 тысяч человек населения. При этом показатель, превысившие среднее значение по республике, были зарегистрированы в Октябрьском, Стерлитамаке (в 4,4-4,7 раза), в Дюртюлях, Дюртюлинском, Стерлитамакском районах (в 2,4-3,3 раза), в Туймазах (в 1,3 раза).