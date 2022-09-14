В Башкирии 88 человек отравились алкоголем в этом году

В Башкирии 88 человек отравились алкоголем в этом году
В Башкирии 88 человек отравились алкоголем в этом году
Сегодня, 08:56ОбществоАзамат НуховФото: Photobank Ura Media / 1MI
Данные статистики публикует Роспотребнадзор Башкирии

С начала года в Башкирии возросло число граждан, отравившихся алкоголем. Так, по данным регионального Роспотребнадзора, показатель отравлений алкоголем составил 20,7 на 100 тысяч населения. Суммарно в результате отравления алкоголем в республике погибло 88 человек.

Сообщается, что наиболее часто отравление становится причиной гибели жизни Уфы (24 случая). По пять летальных случаев было зарегистрировано в Нефтекамске, Бакалинском и Уфимском районах, и по три в Белорецком и Караидельском районах.

Отмечается, что в прошлом году показатель отравлений составлял в среднем 17 случаев на 100 тысяч человек населения. При этом показатель, превысившие среднее значение по республике, были зарегистрированы в Октябрьском, Стерлитамаке (в 4,4-4,7 раза), в Дюртюлях, Дюртюлинском, Стерлитамакском районах (в 2,4-3,3 раза), в Туймазах (в 1,3 раза).

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