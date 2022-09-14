«Травят наших детей»: уфимка ужаснулась покупкой в магазине

По словам Анастасии А., ребенок купил сладкий рулет в торговом центре «Весна». После распаковки выяснилось, что десерт испорчен — куски рулета покрыты слоем плесени. При этом срок годности рулета истекает только в январе 2023 года, а изготовлен он был в конце июля этого года.