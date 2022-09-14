Шиповник без ничего в минздраве Башкирии назвали едой по нормам диетического питания

В комментариях по постом главы Башкирии Радия Хабирова жительница Уфы Алина Алиева, проходившая с ребенком лечение в больнице № 17, пожаловалась на крайне скудное питание для детей. Хоть и пятиразовое, по ее словам, для ряда детей оно порой получалось трехразовым, а на ужин подавалась «пустая каша».
В притязания женщины вошел один кусочек масла на протяжении недели лечения, «шиповник без ничего» в качестве полдника, кусок мяса площадью два сантиметра и ужин из каши и куска хлеба.
Мы и сами купим продукты и накормим своих детей, но очень хочется надеяться, что эта ситуация временная. Очень жалко работников больницы, которые все это выслушивают от пациентов.Алина Алиева
Однако еще одна уфимка Регина Хазиева в комментариях ответила Алине Алиевой, что надежды на изменения с питанием в больницах эфемерны. Женщина сообщила, что раз в полгода лежит с ребенком после операции в РДКБ и назвала еду ужасной.
Приходится пакетами таскать еду ребенку.Регина Хазиева
Женщина также высказалась и о том, что детей на специальном питании для аллергиков могут и вовсе оставить без приема пищи. Так, когда одни дети на полдник получают яблоко, другие просто смотрят. Такая же ситуация произошла с молочными продуктами в качестве второго завтрака.
В минздраве Башкирии пояснили, что еда для пятиразового питания готовится по нормативам диетического питания именно для детей, которые проходят лечение.
В ведомстве напомнили, что меню в больнице действительно ощутимо отличается от привычного домашнего, однако оно соответствует необходимому калоражу, а также сбалансировано по белкам, жирам и углеводам.
В минздраве родителям также напомнили, что в больнице есть буфет и магазины, где желающие могут разнообразить больничный рацион.
Ухаживающему можно выйти за территорию. В больнице есть медработники, которые могут в это время присмотреть за ребенком.Минздрав Башкирии
Также Mkset в пресс-службе минздрава дополнительно сообщили и о том, что больницей предпринимаются различные меры для улучшения питания, в том числе заключаются дополнительные договора на приобретение продуктов питания с целью разнообразить меню для пациентов учреждения.