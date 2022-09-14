После закрытия магазина IKEA в Уфе 318 человек уволят

Однако и с руководством и с сотрудниками ООО «Икеа Дом» идет адресная работа со ссылкой на минтруд Башкирии сообщил РБК Уфа 14 сентября.

Количество работников, которым в скором времени грозит увольнение из магазина шведского ритейлера IKEA в Уфе, посчитали в Минтруда Башкирии по запросу издания — 318 человек могут остаться без работы, однако все они находятся в поле зрения ведомства. И с руководством ООО «Икеа Дом» и с его сотрудниками ведется адресная работа, также в ведомстве заявили о том, что каждого высвобождаемого сотрудника минтруд будет сопровождать до нового трудоустройства — то есть «до результата». Также по данным ведомства часть высвобождаемых сотрудников уже нашла новую работу. Напомним, IKEA одна из первых компаний, которая в начале 2022 года заявила о том, что временно уходит из России. Лето запомнилось любителям продукции бренда распродажей остатков продукции, для того, чтобы купить "напоследок" нужной мебели или любимых безделушек уфимцам приходилось пройти настоящий квест и даже отстоять пусть в виртуальной, но в очереди.

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