Названы самые теплые дни «бабьего лета» в 2022 году в Башкирии

Названы самые теплые дни «бабьего лета» в 2022 году в Башкирии
Названы самые теплые дни «бабьего лета» в 2022 году в Башкирии
Сегодня, 15:08ОбществоАзамат НуховФото: Екатерина Добринская / 1MI
Синоптики обещают потепление уже на следующей неделе

Резкое похолодание, наступившее в республике в начале осени, постепенно смягчилось. Наступает пора «бабьего лета». Так, в грядущие выходные ожидается переменная облачность, а температура воздуха в Уфе составит до +20 градусов Цельсия.

Так, по информации сервиса «Яндекс.погода», потепление ожидается в Уфе уже в этот четверг. Максимальная температура воздуха в этот день составит до +19 градусов. При этом «бабье лето» продлится чуть больше недели — уже в воскресенье 25 сентября в Уфу придут дожди и похолодание до +14 градусов. Самыми теплыми днями, по прогнозам синоптиков, станут понедельник и вторник 19–20 сентября — в эти дни температура воздуха составит до +23 градусов Цельсия.

Портал «Гисметео» также обещает уфимцам потепление до +19 градусов уже в этот четверг. Температура воздуха в выходные составит до +20 градусов. Более того сообщается, что в понедельник и вторник 19–20 сентября потеплеет до +27 +28 градусов. Продлится «бабье лето» также около недели — уже в четверг, 22 сентября, похолодает до +8 +15 градусов. В целом в этот период синоптики характеризуют малооблачный с мелкими дождями.

Прогноз на ближайшие три дня также публикуют синоптики Башгидрометцентра. Так, в период с 14 по 16 сентября, в Уфе ожидается переменная облачность с незначительными осадками. Температура воздуха в эти дни составит в среднем до +21 градуса тепла.

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