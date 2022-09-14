Минтруд Башкирии опроверг свой же ответ об увольнении 318 работников IKEA в Уфе

Информацию в СМИ в ведомстве назвали недостоверной, однако «недостоверные цифры» были взяты из ответа ведомства на запрос РБК-Уфа.

Загадочная судьба 318 человек, которые трудились в IKEA в Уфе, которые то высвобождаются то являются сотрудниками компаний с риском высвобождения, кажется, прояснилась в пресс-релизе ведомства, в котором информацию о 318 работниках, которые рискуют потерять работу, назвали недостоверной. То есть массового высвобождения, по информации минтруда, нет. Но что же тогда есть? В пресс-релизе минтруда сообщили, что работники IKEA, которые высвободились в еще летом по соглашению сторон, получали консультации по увольнению в соответствии с ТК, за также получили все положенные в таких случаях выплаты. Часть же сотрудников и вовсе не высвободились, так как и глазом моргнуть не успели как молниеносно были трудоустроены в «Ашан», «Леруа Мерлен», «Аскону» и другие компании. Части сотрудников, которые не перешли на другие предприятия, помогают в центре занятости и направляют попробовать свои силы в свободных вакансиях. Еще некая часть так и не высвобожденных сотрудников продолжает работу в рамках деятельности компании IKEA.

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