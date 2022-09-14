«Интеррос» направит более половины капитала Росбанка на благотворительность

До 50 процентов акций Росбанка уйдет из «Интерроса» в эндаумент благотворительному фонду Владимира Потанина. Еще ориентировочно каждую десятую акцию, на которые будут выпущены ЦФА, передадут сотрудникам финансового учреждения, как-то предусматривает мотивационная программа.

Как сообщает newizv.ru со ссылкой на информацию, озвученную Потаниным, после этого размер целевого капитала благотворительного фонда, если учитывать еще и пакет ценных бумаг, который он получит, составит 100 миллиардов рублей. Передачу акций в эндаумент уже начали. По окончании процесса фонд получит статус самостоятельной благотворительной организации, у которой появятся независимые органы управления. Эндаумент выступает в виде целевого капитала, доход от которого не может быть использован в коммерческих целях. Его преимуществом является то, что НКО будет распоряжаться не живыми деньгами, а работающим капиталом, которому предстоит выступать в качестве подушки безопасности для фонда. До перемен в законодательстве у меценатов отсутствовала возможность использовать такой механизм. А среди тех, кто продвигал законопроект об эндаументах, был именно Потанин. Нужно упомянуть еще об одной важной детали механизма, с помощью которого передаются акции в эндаумент. Это довольно жесткие нормы российского законодательства, которые регламентируют работу с целевыми капиталами. Из-за них отзыв активов назад ни в юридическом, ни в практическом плане невозможен. По данным Потанина, на акции, которые достанутся сотрудникам Росбанка, запланирован выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА). Они недавно получили в РФ статус законных, и уже говорилось об их дебюте на платформе «Атомайз». Речь идет о выпуске токенов на металлы «Норникеля». Потанин полагает, что за счет данных шагов произойдет укрепление независимого статуса «Росбанка», в котором главная роль будет отдана совету директоров, а большая часть совета будет представлена его независимыми членами. По словам Потанина, такие решения являются не первым и не последним его шагом, когда он передает свой капитал на общественно полезные цели. Для него важно, чтобы его бизнес работал на благо людей. По словам экспертов, бессмысленно отдавать такой большой пакет акций Росбанка именно в эндаумент только лишь затем, чтобы уйти от санкций. Так как возвращение обратно отданного Потаниным капитала невозможно. И теперь интересно, что Потанин решит сделать с другими своими активами. В том числе это касается и тех, в отношении которых не действуют санкции. Среди них и «Норильский никель».

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